Il racconto di una paziente di Olbia.

Pare che alcuni ambulatori dell’Ats di Olbia abbiano cominciato a brindare in anticipo. Almeno, stando al racconto di una paziente, che aveva bisogno di cure il giorno di San Silvestro.

Pare, infatti, che fin dal pomeriggio, il centro analisi e alcuni servizi dell’Ats, come il CUP, fossero chiusi. Stesso problema, pare, per chi ha prenotato le visite mediche per il giorno.

Impossibile rivolgersi, alternativamente, ai centri convenzionati della città (Lao, Trc, Gallura analisi mediche): chiusi anche questi. Così, molti sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso.

La denuncia in una lettera da parte una cittadina, che si è dovuta rivolgere al pronto soccorso. “Qui ci sono persone che sarebbero dovute essere medicate e che avevano regolare appuntamento con specialisti vari. Tra i tanti centri analisi, nessuno che potesse fare dei turni? Possibile che gli specialisti abbiano dato appuntamento ai pz. per medicazioni, ecc, ma essendo 31.12. hanno chiuso gli ambulatori?”.

