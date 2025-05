Il centro commerciale naturale “Riviera Urbana” unirà i commercianti della zona sud.

Gli operatori economici della zona sud di Olbia hanno deciso di unirsi per creare un nuovo centro commerciale naturale denominato “Riviera Urbana“. L’iniziativa, promossa da Confcommercio Gallura, coinvolge l’area che si estende dal lungomare di via Redipuglia fino a Sa Marinedda, passando per Zona Bandinu, Poltu Cuadu e i quartieri limitrofi.

Per la prima volta, le attività di questa porzione di città collaboreranno con l’obiettivo di valorizzare un’area densamente popolata, ricca di attività e al centro di progetti di riqualificazione urbana. Il nuovo soggetto si ispira ai modelli già consolidati di viale Aldo Moro e del centro storico.

Gli operatori commerciali coinvolti hanno auspicato anche un intervento concreto da parte del Comune per valorizzare ulteriormente questo quadrante della città.

Non solo un nuovo centro commerciale naturale.

“Riviera Urbana”, non sarà solo un nuovo centro commerciale naturale per Olbia. Tra le idee in cantiere figurano il ritorno del mercatino in Zona Bandinu, la ripresa delle tradizionali feste di quartiere e il rilancio delle celebrazioni dedicate a San Giovanni e alla Madonna del Mare, che un tempo rappresentavano appuntamenti molto sentiti dalla comunità, in particolare sul lungomare di via Redipuglia e nell’ex piazza Crispi.

Riviera Urbana coprirà una porzione fondamentale della città, caratterizzata da una nuova vitalità grazie all’apertura di nuovi poli commerciali, in un punto nevralgico della città, sede di transito di un intenso traffico quotidiano.

Il progetto rientra in una visione più ampia di rigenerazione urbana, come evidenziato dal direttore di Confcommercio Gallura, Nino Seu, che ha sottolineato l’obiettivo di creare aggregazioni territoriali in grado di promuovere il commercio e migliorare la vivibilità dei quartieri. Come scrive La Nuova Sardegna, In quest’ottica, si pensa anche alla nascita di altri centri commerciali naturali, come in via Barcellona e via Vittorio Veneto, affiancati da un comitato di coordinamento tra i presidenti delle singole realtà.

