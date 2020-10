Code in via Nanni a Olbia per ritirare i figli.

Caos in via Nanni per ritirare i figli da scuola. Accanto alla strada che costeggia le scuole più frequentate di Olbia i parcheggi appositi ci sono ma non vengono usati da alcuni genitori. Questa la situazione che si presenta ogni giorno lungo la “strada scolastica”.

Qualche genitore protesta. “Posteggiano in divieto per non fare qualche metro in più a piedi”, si lamenta una mamma. Le file di auto, che ogni giorno si formano in via Nanni tutte parcheggiate in divieto, stanno creando non pochi problemi alla circolazione.

I posteggi situati sotto il cavalcavia, infatti, sono completamente vuoti e inutilizzati. “Così ogni giorno si crea traffico alla rotonda ed è un problema tornare a casa per tempo”, si arrabbia un altro genitore.

(Visited 45 times, 45 visits today)