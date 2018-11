Il Black Friday nero del centro storico di Olbia.

Un Black Friday nero, ma nel senso che le luci di molti negozi del centro non si accendono più. Malgrado le iniziative delle attività commerciali e gli eventi, non sfugge all’occhio di nessuno la grande quantità di locali sfitti in pieno centro.

La mappa delle zone coinvolte dalla moria delle attività commerciali comprende non solo il Corso Umberto ma anche via Regina Elena, via Acquedotto, via San Simplicio, via De Filippi, via Porto Romano, via D’annunzio, via Catello Piro e via Roma. La maggior parte di queste aree un tempo facevano parte della “via dello shopping” olbiese e oltre ai negozi comprendevano anche ristoranti, bar e pub.

In particolare, in via Regina Elena, un tempo considerata uno dei salotti più belli della città, un rione grande e simile al Corso Umberto, molte attività storiche hanno chiuso i battenti. In questa strada un tempo erano presenti negozi di alimentari, mercerie, pizzerie, bar e servizi. Situazione analoga in via Acquedotto, dove un tempo il mercato civico animava la zona mentre oggi, a causa di scelte sbagliate del passato, è diventata un monumento del degrado.

Oggi, l’area dello shopping è limitata alla parte alta del Corso Umberto con tutte le difficoltà dei commercianti a tenere aperte le attività rimaste.

