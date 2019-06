La trovata dei residenti di Murta Maria.

La frazione di Murta Maria, come tante altre a Olbia nonostante la vicinanza a località balneari, vive ancora in balia del degrado delle strade.

Le numerose buche presenti nella frazione, a due passi dal Mater Olbia, hanno portato i residenti al limite della sopportazione, in particolare per una voragine pericolosa presente sulla fine del viale, per la quale hanno escogitato un’idea: abbellirla con i fiori. Un’idea ironica che ricorda quella adottata da Antonio “Tango” Dessì nel 2016 in una strada di Olbia.

(Visited 173 times, 173 visits today)