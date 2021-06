Il casting a Olbia.

Il duo visivo Narènte, lo scout di modelli/e Lucio Aru, in collaborazione con Voltura Sardinia e con il supporto della Fondazione Sardegna Film Commission e Sardegna Teatro, cercano nuovi talenti da selezionare, formare e inserire nel mondo della moda e della pubblicità.

Il casting è aperto a individui di tutti i generi e di tutte le origini che abbiano un’età compresa tra i 14 e i 24 anni e un’altezza minima di 170cm (genere femminile) e 180cm (genere maschile).

Per il casting è richiesto un abbigliamento basico, no make up, capelli al naturale. Per evitare assembramen- ti, è necessario prenotare un posto in uno degli slot orari messi a disposizione al link corrispettivo dell’even- to-casting nella città più vicina al proprio domicilio tra Cagliari, Nuoro e Olbia.

I casting si terranno a:

Cagliari , 09/07/2021 dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30 al Teatro Massimo, ingresso Via E. De Magistris, 12. Cagliari (CA). http://castingcagliari.eventbrite.it



Nuoro, 12/07/2021 dalle 11:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00 al TEN Teatro Eliseo, Via Roma 73 08100 Nuoro (NU);

http://castingnuoro.eventbrite.it



Olbia, 13/07/2021 dalle 11 alle 13 e dalle 14 e 30 alle 18 e 30 in Via Cavour, 8. 07026 Olbia (SS).

http://castingolbia.eventbrite.it

