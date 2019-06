Il poeta di Olbia premiato secondo.

E’ di Olbia il secondo classificato al concorso al concorso di poesia San Giovanni Battista di Nuoro. Andrea Columbano, il poeta arrivato secondo, ha presentato la poesia “L’Onori d’esse mamma” , titolo dei versi in lingua gallurese del poeta olbiese. Una poesia dedicata alla madre, poetessa scomparsa il 18 novembre scorso.

E’ la sua famiglia ad avergli, infatti, trasmesso la vena artistica. “Ho cominciato a scrivere versi il 22 novembre del 2011 – ha detto il poeta di Olbia originario di Calangianus – e le ho raccolte in un libro”. In soli 7 anni l’artista ha scritto 616 poesie. “L’ispirazione è alla base di ogni poeta. Può accadere all’improvviso in sogno – ha detto Columbano – . Anche mio nonno è stato poeta e io ho coltivato la mia passione grazie agli studi dal maestro Giacomo Murrighili di Enas”.

E’ in suo onore che il poeta di Olbia ha istituito l’Associazione Poeti Galluresi Giacomo Murrighili di cui è presidente e parte della giuria della prima edizione del concorso. I 74 poeti partecipanti al concorso hanno inviato le loro opere. Il concorso, aperto a tutte le varianti di lingua sarda, a luglio passa alla giuria che dovrà esaminare prima singolarmente e poi col confronto diretto finale e che nel mese di ottobre decreterà i vincitori della sezione versi in rima, dei versi sciolti e in ottave.

Il poeta ha anche realizzato un disco “L’amico degli artisti” di genere musica leggera, composto da 16 brani con la collaborazione di cantanti sardi e galluresi, interpreti delle sue poesie trasformate in canzoni.

