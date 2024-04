A Olbia la mobilità si fa sostenibile: il Comune presenta il Pums

Il 22 aprile la presentazione del PUMS di Olbia.

Il Comune di Olbia presenta il suo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. L’evento di lancio del Pums avrà luogo al Museo archeologico, il 22 aprile, alle ore 16 e sarà aperto a tutta la cittadinanza e agli stakeholders.

Qui si parlerà dello strumento che il Comune ha adottato per mettere in campo tutte le azioni pianificatorie, progettuali e politiche già avviate, integrandole, garantendo l’informazione e la partecipazione di tutti, dotandosi di strumenti di monitoraggio e valutazione che possano orientare e supportare le scelte progettuali future.

Cos’è il PUMS e perché Olbia lo adotta.

Il fine del Piano Urbanistico della Mobilità Sostenibile mira a pianificare azioni volte al miglioramento della qualità della vita degli olbiesi. In pratica il PUMS renderà Olbia più a misura d’uomo, elevandola a cittadina europea, secondo gli standard, non più incentrata sulle automobili, ma su una mobilità che non solo migliora la sicurezza degli abitanti, ma consente il raggiungimento dei target europei di riduzione delle emissioni di CO2, rumore, inquinamento e incidenti. Il Piano è inserito tra i più importanti obiettivi della Commissione Europea e il 22 aprile si esporrà ai cittadini l’importanza di questo strumento, che cambierà il volto di Olbia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui