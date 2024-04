I dati sull’aeroporto di Olbia.

L’aeroporto di Olbia registra ancora un trend positivo sul numero dei passeggeri. I nuovi dati mostrano come lo scalo gallurese sia caratterizzato da una grande vivacità, con un incremento del 10,9% degli arrivi rispetto al 2019. E’ l’unico aeroporto sardo a registrare un valore così positivo in termini percentuali rispetto al periodo pre-Covid.

Molto lontano l’aeroporto di Cagliari, che ha avuto una crescita contenuta dal confronto del 2019 col 2023, con il 2,6% dei passeggeri in più, mentre è prima nell’Isola riguardo al confronto tra i numeri del 2022 e 2023, dove l’incremento è stato del 10,4%. In Sardegna si è dunque passati da 4,7 milioni di passeggeri a quasi 4,9 milioni nel 2023.

L’aeroporto di Olbia guida ancora il trend.

A Olbia, nel 2019, stando ai dati alla Direzione centrale programmazione economica e sviluppo infrastrutture dell’Enac, erano arrivati 2,9 milioni di passeggeri. Nel 2023 il numero degli arrivi è passato a 3,2 milioni di persone atterrate nello scalo del Costa Smeralda. Una crescita di oltre 10 punti per l’aeroporto gallurese. Dal 2022 al 2023 a Olbia l’incremento è stato più contenuto, ovvero del 3,7%, mentre è Cagliari ha mostrare il dato più alto (10,4%). Cala invece Alghero, con meno di 1,5 milioni di passeggeri nel 2023 e una riduzione del 2,3% degli arrivi rispetto al 2022, mentre rispetto al 2019 ha segnato una crescita del 7,7%.

Olbia cresce sull’internazionale, ma non sui voli nazionali.

Olbia registra dati incoraggianti anche per quanto riguarda le rotte internazionali. A Olbia sono arrivati a un milione e 423 mila passeggeri (ovvero 13,9% nel 2023) superando Cagliari, anche se l’incremento è minore rispetto allo scalo della Sardegna meridionale, ma ha perso per quanto riguarda il dato nazionale (-3%). Ad Alghero la situazione è inversa, in quanto il traffico internazionale ha registrato una decrescita del 10% sui collegamenti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui