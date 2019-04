Olbia, dal Corso a via delle Terme la mappa dei divieti estivi

Su alcune strade l’accesso alle auto resta limitato.

Il primo tratto di strada a diventare zona a traffico limitato a Olbia è stato quello che va dal corso Umberto fino a via Regina Elena con l’incrocio di via De Filippi. Anche le vie interne del centro storico sono state convertite a traffico limitato, mentre alcune (via Porto Romano, una parte di via Catello Piro e piazza Rita Denza) sono diventate zone pedonali, dunque interdette al traffico.

Nell’aprile dello scorso anno è stato limitato il traffico anche in via Acquedotto, la strada che passa per piazza Mercato e altro cuore commerciale della città, che presto sarà sottoposto a riqualificazione. Il tratto che va da Corso Umberto a Piazza Regina Margherita è chiuso al traffico 24h su 24, assieme alle traverse, come via Tempio e via Tigellio, via delle Terme, via Catello Piro, dall’intersezione con Corso Umberto a Via Garibaldi.

La sosta per carico e scarico merci é consentita dalle ore 07 alle 11, negli appositi stalli. Nelle altre zone la Ztl è attiva dalle ore 17 alle ore 24. Ad una Ztl attiva tutto l’anno si affianca un altro percorso limitato al transito delle auto soltanto durante la stagione estiva, ovvero a luglio e ad agosto. Si tratta della via delle Terme, la strada di via Regina Elena che abbraccia piazza Crispi e in via Nuoro, nel tratto tra via San Francesco e via Regina Elena.

Anche la zona attorno a piazza Brigata Sassari durante l’estate viene interdetta al traffico. Una recente delibera, la numero 59, riguarda l’inserimento della zona a traffico limitato in via Garibaldi, tra l’incrocio con via Catello Piro a Piazza Regina Margherita. La delibera era stata approvata il 27 febbraio, ma dopo qualche giorno c’è stato il con la revoca della delibera. Lo scorso dicembre è stato attivato il sistema Valicar, per video- sorvegliare la zona, e a gennaio sono scattate le prime multe per gli automobilisti indisciplinati.

