L’intervento dei vigili del fuoco di Olbia.

Cadono ancora calcinacci dalla sopraelevata, questa volta dal lato di via Roma. I vigili del fuoco di Olbia sono dovuti intervenire stamattina a seguito di una segnalazione di un automobilista, che ha denunciato di essere stato sfiorato da del cemento piovuto dal ponte.

Le squadre del 115 arrivate sul posto si sono preoccupate di verificare la consistenza della segnalazione e hanno rimosso i pezzo caduti, oltre a compiere le operazioni per mettere in sicurezza la parte del ponte. Non è la prima segnalazione di crolli e cedimenti dalla sopraelevata. Mercoledì scorso un sopralluogo dei vigili del fuoco e dei carabinieri nella parte nord aveva escluso, però, rischi per la sicurezza.

