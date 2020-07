Come presentare le domande a Olbia.

L’assessore alle Politiche Sociali e Sanitarie, Pari Opportunità e Tutela degli Animali di Olbia Simonetta Lai informa che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per ottenere l’assistenza scolastica specialistica e tutelare a favore degli alunni portatori di handicap. Gli alunni dovranno essere in possesso della certificazione di handicap gravissimo, residenti nel territorio Comunale e frequentanti le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo grado della Città di Olbia, relativamente all’anno scolastico 2020/2021.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 di venerdì 28 agosto 2020 all’Ufficio Protocollo del Comune in via Garibaldi.

Il modulo per l’istanza sarà disponibile presso:

Servizio Informacittà – Località Molo Brin

lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 18.00

martedì giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 15.00

sabato chiuso

Ufficio Polifunzionale per il Cittadino c/o residenza comunale di Via Dante,

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ;

lunedì e mercoledì dalle ore16,00 alle ore 18,00 previo appuntamento da prendere al seguente recapito telefonico 0789 24800

Assessorato ai Servizi Sociali zona industriale via Capoverde 1 c/o Delta center

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e

dal lunedì al giovedì dalle 16,00 alle18,00.

il modello potrà anche essere scaricato sul portale del Comune di Olbia. Per ulteriori informazioni in merito, potrà essere contattato il seguente recapito telefonico 0789/52172.

