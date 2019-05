A Olbia l’evento dedicato alla Festa della mamma

Appuntamento dal 9 al 12 maggio.

Di mamma ce n’è una sola, di cioccolato, caffè e trattamenti benessere, un’infinità di forme. Per la “Festa della mamma”, il Geovillage di Olbia, con le aziende Altogusto, società leader in Sardegna nella produzione e distribuzione del caffè, offrono un viaggio nel mondo del cioccolato, del caffè e del benessere, da vivere per quattro giorni, dal 9 al 12 maggio, nelle strutture del resort gallurese, con stand espositivi, degustazioni, intrattenimento e trattamenti estetici.

Il programma della manifestazione:

GIOVEDÌ 9 MAGGIO

– Alle ore 15:00 Inaugurazione presso Beauty&SPA alla presenza dell’Azienda Vai Cacao



– A seguire il percorso emozionale e sensoriale con degustazione presso Tisaneria (fave e granella di cacao, tè aromatizzato al cioccolato)

– Trattamenti estetici e benessere al cioccolato presso Beauty&SPA

VENERDÌ 10 MAGGIO

– Per tutta la giornata trattamenti estetici e benessere al cioccolato presso Beauty&SPA



– Alle ore 18 il percorso visivo/mostra fotografica presso il Soffi Bar con degustazione cacao/cioccolato in abbinamento a rum/cocktail e le miscele di caffè AltoGusto

SABATO 11 MAGGIO

– Per tutta la giornata trattamenti estetici e benessere al cioccolato presso Beauty&SPA

– Alle ore 15:30 il percorso visivo/mostra fotografica presso il Soffi Bar con degustazione cacao/cioccolato in abbinamento a rum/cocktail e le miscele di caffè AltoGusto

– Alle ore 16:00 il seminario “La storia del cioccolato e le sue proprietà nutrizionali” con l’Azienda Vai Cacao e l’intervento della dott.ssa Silvia Pitzoi, specialista in nutrizione

Alle ore 18:00 Choco Creazioni | Laboratorio per i bambini presso Geolandia con attività ludiche

DOMENICA 12 MAGGIO



– Per tutta la giornata trattamenti estetici e benessere al cioccolato presso Beauty&SPA e il percorso visivo/mostra fotografica presso il Soffi Bar

– Alle ore 10:00 Choco Creazioni | Laboratorio per i bambini presso Geolandia con attività ludiche



– Alle ore 13:00 il pranzo “Un Amore di Cioccolato, dedicato a tutte le Mamme”, presso il Ristorante Sa Mesa con lavorazione della pralina dal vivo, a cura dell’Azienda Peano, che sarà servita come dessert dedicato alla Mamma

