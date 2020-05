Le meme di Olbia Fantasy.

Come sempre lo staff di Olbia Fantasy non sbaglia un colpo. E anche sull’inizio della così detta fase 2 ha prodotto un azzeccatissimo meme che ritrae gli olbiesi davanti ai cancelli ancora chiusi del parco Fausto Noce, in tenuta da runner, schierati come alla partenza di una maratona.

Una scena che pare essersi realmente verificata, anche se molto più in piccolo, nelle prime ore della mattina del 4 maggio. Diverse persone, infatti, hanno lamentato sui social che al consueto orario di apertura, le 6.30 del mattino, il parco fosse ancora chiuso. A tal proposito occorre ricordare che l’ordinanza del 2 maggio del presidente della Regione Sardegna autorizza l’accesso ai parchi urbani dalle 8 alle 20.

(Visited 220 times, 226 visits today)