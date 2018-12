Il nome corretto e l’origine delle due località della Gallura.

Poltu Quadu o Poltu Cuadu? Lo stesso quesito vale anche per la località della Costa Smeralda: Poltu Quatu. Molti conosciamo le due località dalle sonorità simili scritte con la “Q”. Allo stesso modo sono scritte nei cartelli stradali. La realtà sarebbe diversa.

La grafia corretta delle due località sarebbe con la “C”. “Cuatu” in lingua gallurese significa “nascosto”, così anche “Cuadu” nella lingua sarda. All’origine dell’errore c’è la traduzione in italiano delle località sarde e galluresi effettuate in tempi non molto remoti. Alcune località, come ad esempio Golfo Aranci, sono state tradotte stravolgendo il significato originale. Il toponimo Golfo Aranci deriva, infatti, dall’italianizzazione del gallurese Golfu di li Ranci (granchi).

Poltu Cuatu e Poltu Quadu sono due località diverse. Una si trova tra Porto Cervo e Baja Sardinia ed è un’insenatura da cui deriva il misterioso nome. L’altra denominazione è data al quartiere “nascosto” di Olbia e si trova nella località dell’aeroporto Costa Smeralda.

(Visited 154 times, 154 visits today)