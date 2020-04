Le ordinanze del sindaco Nizzi.

La città di Olbia inizia la sua personale Fase 2. A sancirlo una serie di ordinanze firmate dal sindaco Settimo Nizzi che iniziano a dipingere una parvenza di normalità. A partire dalla ritorno parziale del mercatino settimanale, per arrivare alla riapertura del parco Fausto Noce, due veri e propri emblemi della ripartenza.

Il mercatino tornerà nuovamente, con la presenza dei soli rivenditori di generi alimentari, da martedì 5 maggio nella ormai consueta location di piazza di Porto Romano. La conformazione dell’area e la presenza delle sbarre di accesso al parcheggio consente in modo agevole il rispetto delle norme di distanziamento.

In particolare l’accesso al mercato sarà consentito unicamente dal lato della stazione ferroviaria, mentre l’uscita da via Nanni. Questo permetterà che il flusso delle persone possa muoversi esclusivamente in un’unica direzione, evitando così il formarsi di assembramenti.

Il parco Fausto Noce, invece, riaprirà a partire da lunedì 4 maggio con i consueti orari, anche se non sarà consentito l’accesso all’area bimbi e a quella per i cani. In questo periodo di chiusura gli operai comunali hanno provveduto ad effettuare diverse opere di manutenzione tra le quali la sostituzione dei filtri dell’acqua che eviteranno l’intorbidimento delle fontane.

“Diamo fiducia alla comunità – ha commentato Nizzi -. Per quanto riguarda la riapertura dei cimiteri, invece, stiamo aspettando che il presidente Cristian Solinas firmi l’ordinanza regionale, così da regolarci di conseguenza”.

