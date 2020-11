Le domande si possono presentare da oggi.

A Olbia sono aperte le iscrizioni alla Scuola Civica di Musica per l’anno formativo 2020/2021. A comunicarlo è stato l’assessore alla cultura Sabrina Serra.

Sono molte le discipline musicali disponibili: violino, violoncello, contrabbasso e basso elettrico, arpa, batteria, chitarra classica, clarinetto e sax, flauto, tromba, pianoforte, tastiere elettroniche, propedeutica, teoria e solfeggio, musicoterapia. Inoltre sono disponibili anche i corsi amatoriali di batteria, chitarra moderna (acustica, elettrica), canto moderno e dee-jay.

Gli allievi già iscritti nel precedente anno formativo 2019/2020 al corso strumentale e di propedeutica 2013, 2014 e 2015, potranno presentare le domande da oggi 25 novembre al 9 dicembre. Il modulo dovrà essere consegnato direttamente al direttore della Scuola Civica di Musica di Olbia. Ad esso dovrà essere allegata la ricevuta del versamento della quota di iscrizione di 26 euro. Per tali domande, trattandosi di allievi già inseriti nei diversi corsi, non ha rilevanza l’ordine cronologico di presentazione della domanda.

Le domande di iscrizione relative alle nuove iscrizioni per i corsi strumentali e di propedeutica 2016 potranno essere presentate fino al 14 dicembre. La domanda di iscrizione per i ragazzi non iscritti, deve essere presentata direttamente al protocollo generale del Comune o tramite pec all’indirizzo comune.olbia@actaliscertymail.it oppure tramite raccomandata A/R a mezzo del servizio postale, all’indirizzo via Garibali 49 – 07026 Olbia e indirizzata al Dirigente del Settore Attività produttive, Turismo e Personale – Servizio Biblioteca e Scuola Civica di Musica.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile inviare una e-mail a: scuolacivicamusica@comune.olbia.ot.it.

(Visited 89 times, 95 visits today)