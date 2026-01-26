L’Università sbarca nel cuore di Olbia: iniziano i lavori al Palazzo Giordo

Al via i lavori per l’università di Olbia nel palazzo Giordo.

Sono finalmente cominciati i lavori per riqualificare l’ex Standa e farne una sede dell’Università di Olbia. Un provvedimento della polizia locale pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Olbia dà il via libera, dal 29 gennaio 2026, ai lavori per il palazzo Giordo, con il provvedimento per il restringimento della carreggiata del Corso Umberto I per fare spazio al cantiere.

Una notizia che finalmente attendevano tutti da anni per portare definitivamente l’Università nel cuore della città. Il palazzo storico accoglierà le aule di Economia del turismo che si trovano all’aeroporto Aga Khan Costa Smeralda. L’arrivo del Polo UniOlbia in centro sta trainando anche la trasformazione di una parte del Corso Umberto che è sempre stata abbandonata. Infatti, dietro il palazzo Ex Standa sta nascendo una piazza.

