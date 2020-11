Coda davanti al drive-in del Mater Olbia.

Di nuovo preso d’assalto il drive-in del Mater Olbia per verificare l’eventuale positività al Covid. Con il riesplodere dei casi, stamattina era praticamente impossibile imboccare la corsia che portava all’ingresso dell’ospedale.

La fila per fare i tamponi era lunga. Decine e decine di auto erano lì dalla mattina presto per poter eseguire il tampone per il Covid. Come sempre il personale del Mater ha prelevato i campioni per i test nel minor tempo possibile, cercando di limitare l’attesa.

