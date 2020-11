Un nuovo positivo a Golfo Aranci.

Un nuovo positivo a Golfo Aranci. La notizia è stata comunicata nella giornata al sindaco Mario Mulas. “Il soggetto è risultato positivo ad un test sul covid svolto spontaneamente e mi ha voluto comunicare la sua condizione – ha fatto sapere il primo cittadino -. La persona è a casa e sta bene”.

L’autorità sanitaria è stata avvisata per svolgere le eventuali verifiche e per mettere in atto le iniziative per scongiurare l’eventuale contagio di altri cittadini. “Vi invito a non allarmarvi ingiustificatamente – sottolinea Mulas -. Ogni giorno purtroppo decine di migliaia di persone risultano positive e il caso di Golfo Aranci rientra fra questi, ma è opportuno stare calmi e fare attenzione ai nostri comportamenti”.

(Visited 94 times, 94 visits today)