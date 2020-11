Arrivano le luminarie a Olbia.

Tutto pronto per Natale a Olbia, o quasi. Nonostante sarà una festività un po’ sotto tono a causa della pandemia, le vie della città si illumineranno a festa. Il covid non è riuscito a spegnere la tradizione delle luminarie natalizie, che sono già state montate in gran parte del centro storico.

Il corso Umberto è quasi stato tappezzato dalle luci di Natale. Manca solo quel tratto che parte dopo l’incrocio di via Porto Romano fino al passaggio a livello. Le luminarie sono già presenti anche in via Regina Elena, via del Filippi, via Porto Romano, via Genova e via Principe Umberto.





