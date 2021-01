Il numero dei residenti del 2020 a Olbia.

Olbia cresce ancora e lo fa anche nonostante la situazione di emergenza sanitaria. La città, la più popolosa della Gallura, ha raggiunto al 31 dicembre 2020 quota 61.769 abitanti. Lo scorso anno, la città con i suoi 61.445, dava già ottime speranze sulla sua crescita con 324 abitanti in più. Olbia è, quindi, sempre più vicina all’obiettivo di 62mila abitanti. In dieci anni, il capoluogo gallurese ha aumentato di quasi 10mila il numero dei suoi residenti. Con una media, in pratica, di mille in più all’anno.

I motivi di questa crescita sono la cosiddetta migrazione interna, dovuta all’attrattiva che la città offre rispetto al resto della Gallura e della Sardegna. Una crescita che il comune ha saputo dimostrare con una serie di progetti, a livello formativo, infrastrutturale e lavorativo negli ultimi anni.

Negli altri comuni della Gallura, la seconda realtà che mostra la stessa tendenza è Arzachena, che si avvicina al suo obiettivo di 14mila abitanti. Nell’Isola, Olbia è quarta per numero di abitanti, dopo Quartu Sant’Elena e ad agosto del 2020 è entrata nella top 100 delle città più popolate d’Italia.

