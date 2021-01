Le prospettive del 2021 del sindaco Lai.

Un bilancio positivo dal punto di vista dei risultati ottenuti quello dell’Unione dei Comuni Riviera di Gallura per il 2020, nonostante la pandemia. Tanti i progetti messi appunto, come la realizzazione dell’Istituto tecnico superiore di alta formazione per il turismo (Its) o l’attuazione del progetto del trasporto turistico locale (TPL), che con un finanziamento di 200mila euro, permette di collegare tutti i comuni della Riviera, ovvero Loiri, Golfo Aranci, San Teodoro e Budoni.

Il presidente dell’Unione Francesco Lai, che è anche il sindaco di Loiri Porto San Paolo, si dice soddisfatto. Anche per i risultati raggiunti nel suo comune. “Sebbene, giustamente, ci siamo concentrati sulla gestione della pandemia – spiega – abbiamo portato avanti nel nostro comune importanti lavori pubblici come la riqualificazione del campetto da calcio e il rifacimento dei parchi giochi di Loiri e Porto San Paolo e abbiamo ultimato il serbatoio idrico, un progetto molto atteso”.

“Speriamo che quest’anno come Riviera si possano realizzare iniziative a favore del turismo, con più servizi – prosegue Lai -. Faremo promozione come lo scorso anno, puntando sui social”. Una ripartenza nel segno dell’ottimismo in questo 2021 anche per il comune, che amministra. “Pensiamo di ultimare tutte le opere previste come il rifacimento dell’illuminazione a Porto San Paolo e altri progetti importanti”, conferma Mai.

Cominceranno così i lavori per le scuole del paese, a cui sono destinati 3 milioni di euro per la messa in sicurezza, andrà avanti il progetto del porto turistico e sono già disponibili i fondi per riqualificare la viabilità tra Vaccileddi e Porto Taverna, la realizzazione di piste ciclabili e di nuova strada.

(Visited 75 times, 75 visits today)