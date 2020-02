Olbia, in pagamento il contributo per l’acquisto dei libri di testo scolastici

La comunicazione del Comune.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Olbia, Sabrina Serra, rende noto agli interessati che sono in pagamento le somme relative al contributo per il Diritto allo Studio 2019 (Buono Libri) in favore degli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado, per l’anno scolastico 2019/2020.

Gli interessati, che non hanno indicato in domanda il numero del proprio conto corrente potranno recarsi presso qualsiasi agenzia o filiale del Banco di Sardegna.

L’elenco definitivo dei beneficiari è consultabile presso:

il sito istituzionale del Comune di Olbia Notizie – Scuola.

la bacheca del Settore Cultura Pubblica Istruzione e Sport.

l’Ufficio Polifunzionale per il Cittadino Via Dante, 1.

