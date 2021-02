Il progetto Educare in Comune.

Il Comune di Olbia aderisce al progetto “Educare in Comune”, lanciato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, finalizzato ad attuare interventi in grado di migliorare la formazione e le opportunità dei ragazzi che vivono in famiglie a rischio povertà.

Sul sito dell’ente è stato pubblicato un Avviso pubblico al quale l’amministrazione comunale di Olbia partecipa in forma di co-progettazione intervenendo in due aree tematiche: “Relazione e inclusione” e “Cultura, arte e ambiente” e raccogliere idee e proposte progettuali da candidare al programma di carattere nazionale con cui partecipa in partenariato.

Entro il primo marzo prossimo, il Settore Servizi alla Persona sta predisponendo due idee progettuali finalizzate alla partecipazione all’Avviso nelle due aree tematiche dei progetti il cui costo sarà finanziato dal bando della Presidenza del Consiglio.

“Educare in Comune” è messo in campo dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha aderito all’invito della Commissione europea per introdurre una child guarantee per i bambini a rischio povertà, che vanno dall’assistenza sanitaria gratuita, all’istruzione gratuita, a un alloggio dignitoso e a un’alimentazione adeguata, come parte di un piano integrato europeo per combattere la povertà infantile.

