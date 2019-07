Il principio d’incendio in un vivaio a Putzolu.

Principio di incendio, questa mattina, verso le 12,20, in un vivaio in zona Putzolu, frazione di Olbia.

Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco, che in mezz’ora hanno domato le fiamme e bonificato la zona mettendola in sicurezza. Le cause sono tutt’ora sconosciute e in fase di verifica.

