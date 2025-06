Il Kan Judo Olbia torna da La Maddalena con un carico di medaglie

Successo per i giovani atleti del Kan Judo Olbia nei due tornei maddalenini.

Fine settimana denso di impegni e successi per i giovani atleti del Kan Judo Olbia, accompagnati del maestro cintura nera 6° dan Angelo Calvisi, e dai tecnici Gavino Carta – 4º dan – e Mario Fusaro – 2º dan -, al 21º Trofeo Città della Maddalena, competizione riservata alle classi Esordienti, Cadetti, Junior e Senior.

Sei gli atleti del club olbiese in gara, tutti autori di prestazioni brillanti. Il torneo ha rappresentato un banco di prova di alto livello, con la presenza di numerose società affiliate alla FIJLKAM provenienti da tutta la Sardegna.

Il Kan Judo Olbia ha conquistato complessivamente sei medaglie: due ori, due argenti e due bronzi. Oro per Carlo Altana (kg 66, Junior/Senior), che ha vinto tre incontri per ippon, e per Noemi Rosas (kg 48, Esordienti B). Argento per Francesco Lovigu (kg 50, Esordienti B) e Roberto Morittu (kg 46, Esordienti B), mentre il bronzo è andato a Riccardo Virdis e Arianna Azara, entrambi nei kg 38.

Oltre 30 giovani judoka in gara al Trofeo Garibaldino.

Domenica, spazio alle giovani promesse del Kan Judo Olbia che, nel 15º Trofeo Garibaldino, hanno gareggiato nelle categorie giovanili, dai 5 agli 11 anni. Ben 30 baby judoka hanno rappresentato il club, ottenendo un medagliere ricco e variegato.

La manifestazione, sempre ospitata alla Maddalena e organizzata dal Judo Club locale, ha riunito numerosi club isolani in un clima di festa e sana competizione. Gli atleti olbiesi hanno conquistato 6 medaglie d’oro, 9 d’argento, 11 di bronzo e 4 quarti posti. Oro per Emanuele Bonelli, Nicolas Canu, Roberto Morittu, Matteo Fiori, Amelie Fiori e Maria Vittoria Solinas. Medaglia d’argento per Carlo Floris, Luigi Vella, Giorgia Deiana, Ginevra Ghera, Emanuele Carta, Giovanni Ruiu, Giada Manunza, Emanuele Iorio e Marta Muzzoni. Bronzo per Gabriele Deiana, Diego Cavada, Taras Pietro, Nino Mura, Zgirbaci Izabell, Stefan Bala, Andrea Emma, Mattia Bonomo e Francesca Sanna. Quarti classificati Gabriele Soggiu, Denis Zgirbaci, Alessandro Varrucciu e Nathan Ventroni.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui