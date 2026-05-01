Gli incivili colpiscono ancora: a Plebi spunta una montagna di sacchetti

Ancora un caso di abbandono di rifiuti a Olbia.

Tra le campagne nei pressi di Plebi, a pochi chilometri da Olbia, torna a emergere un problema purtroppo noto: l’abbandono indiscriminato di rifiuti. In un’area immersa nel verde, dove il paesaggio dovrebbe essere sinonimo di bellezza e rispetto, è stata segnalata una discarica abusiva.

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Rifiuti abbandonati nelle campagne di Olbia.

Sul posto sono stati avvistati numerosi bustoni abbandonati lungo un tratto di campagna. Si tratta di sacchi di grandi dimensioni, presumibilmente contenenti rifiuti domestici e materiali di vario genere, che deturpano l’ambiente e rappresentano un potenziale rischio per la salute pubblica e per l’ecosistema locale.



A colpire non è solo il danno ambientale, ma anche l’inciviltà di chi continua a ignorare le regole e il rispetto per il territorio di Olbia. Episodi come questo alimentano il degrado e mettono in difficoltà le amministrazioni locali, costrette a intervenire con risorse pubbliche per la bonifica. I cittadini della zona chiedono maggiori controlli e l’installazione di sistemi di sorveglianza per contrastare un fenomeno che, nonostante campagne di sensibilizzazione e sanzioni, fatica a scomparire.



Resta fondamentale il senso civico: la tutela dell’ambiente passa prima di tutto dai comportamenti individuali. L’auspicio è che la segnalazione porti a un intervento rapido e all’individuazione dei responsabili. Difendere il territorio significa preservare un patrimonio comune.

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