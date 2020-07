Prorogata l’ordinanza a Olbia.

E’ stata prorogata fino al 31 agosto l’ordinanza che vieta il consumo e la vendita di alcolici dalle 20 alle 7 in alcune aree di Olbia. “Il provvedimento – afferma il sindaco Settimo Nizzi – è stato assunto al fine di tutelare il decoro urbano e la tranquillità dei nostri concittadini e delle persone in villeggiatura, a seguito del verificarsi nel centro cittadino di episodi di schiamazzi, danneggiamenti e abbandono di rifiuti”.

L’ordinanza 77 interessa via Regina Elena e traverse, via Acquedotto, piazza Matteotti, piazza Mercato, piazza Regina Margherita, via Porto Romano, corso Umberto I e traverse, via Principe Umberto, via Vittorio Emanuele, via Genova sino all’intersezione con via De Filippi, ed inoltre via Brigata Sassari e traverse, piazza Brigata Sassari, piazza Nassiriya e strade confinanti, piazza Sangallo, piazza Elena di Gallura, piazza Santa Croce, parco Fausto Noce.

