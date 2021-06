A Olbia una summer school per avvicinarsi a 5 lingue in contemporanea

Il progetto 5 lingue a Olbia.

Per l’estate 2021 l’Associazione Culturale Italo Tedesca Acitolbia organizza il progetto “5 lingue”, una serie di seminari interattivi per entrare in contatto con 5 cinque lingue contemporaneamente: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo.

Il corso è rivolto a chiunque, italiano e non, voglia entrare in contatto con le maggiori lingue europee in modo sensibile e attivo. In particolare, i seminari si rivolgono a giovani studenti. Il corso sarà organizzato in 20 ore da giovedì 1 luglio a giovedì 15 luglio presso la sede di ACIT di Via Pinturicchio 1.

Le prime 10 ore saranno dedicate allo studio e all’allenamento della voce, a esercitazioni e esercizi di lettura, dapprima in lingua italiana e successivamente in 5 lingue (es. gli annunci). Nozioni di fonetica, di accento e ritmo verranno applicate alle 5 lingue. Le successive 10 ore saranno volte all‘apprendimento situazionale delle 5 lingue, con approccio verbale e non verbale, ovvero espressivo.

Al Progetto 5 lingue farà seguito il Progetto Polyglott – il teatro in 6 lingue (alle lingue precedenti si aggiungerà il latino) con inizio previsto lunedì 19 luglio. Per ulteriori info e iscrizioni si può contattare il numero 0789-28288 o la mail acitolbia@gmail.com.

