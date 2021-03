La Targa nella hall dell’ospedale di Olbia.

Questa mattina, in occasione della giornata internazionale della donna, la Commissione Regionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne della Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata dalla consigliera gallurese, Patrizia Dessole, ha consegnato una targa alla responsabile della direzione medica dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, la dottoressa Elvira Solinas, e al commissario della Assl Olbia, Franco Logias.

Una targa, posizionata nella Hall dell’ospedale, “per ricordare l’impegno e l’abnegazione di tutti gli operatori sanitari che con coraggio e spirito di sacrificio hanno affrontato l’emergenza sanitaria Covid19 che ha colpito l’Italia e la Sardegna”, fanno sapere dalla Commissione.

“Attraverso questo gesto sono onorata di esprimere la nostra gratitudine per lo straordinario lavoro svolto da tutti gli operatori sanitari in questo momento drammatico, di trauma collettivo senza precedenti; in una giornata significativa come l’8 marzo , assume una maggiore carica simbolica“, ha detto stamane la Dessole durante la cerimonia svoltasi nel piazzale dell’ospedale olbiese. Identiche targhe verranno consegnate anche agli ospedale di Tempio Pausania e La Maddalena.

