Coronavirus, arriva la variante Cerberus: primi casi riscontrati in Sardegna

Dalle analisi è emerso che la variante Cerberus è arrivata in Sardegna

Anche in Sardegna è arrivata la variante Cerberus del coronavirus, destinata a diventare quella predominante nell’Isola. L’annuncio arriva dal laboratorio dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari. “Dai dati di sequenziamento che abbiamo ottenuto nell’ultima seduta – spiega il direttore Ferdinando Coghe – abbiamo individuato la comparsa anche in Sardegna dell’ultima variante che ci interessa in modo particolare nel caso del coronavirus. Che è la cosiddetta Cerberus“.

Nei laboratori dell’Aou Cagliari è stata sequenziata la nuova variante è stata indentificata come Bq.1, ma è stato rilevato anche il sottotipo Bq.1.1. “È una variante ritenuta più veloce nel contagio – spiega Coghe -, ma si è visto che i vaccini dovrebbero comunque funzionare adeguatamente”. Ad agosto nell’Isola era arrivata la variante Centaurus.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui