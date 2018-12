Il degrado nella via Torino di Olbia.

Sembra di essere in una periferia abbandonata, ma siamo in pieno centro storico. Bottiglie rotte, urina dappertutto, spazzatura, mura imbrattate ed erbacce. Questa è piazza Ennio Roych, situata in via Torino e a due passi dalle mura puniche della città. Lo scenario è quello di una situazione di massimo degrado. L’erba non viene tagliata da mesi e qui spesso bivaccano gruppi di sbandati che lasciano rifiuti in giro e orinano dappertutto. L’odore che si avverte dai portici dell’ex ristorante sulla piazza è fortissimo.

Sia la piazza che parte della struttura che si affaccia su di essa versano in uno stato di abbandono. Tutto ciò in una zona che andrebbe valorizzata maggiormente proprio per la vicinanza ai resti della storia di Olbia. Un brutto biglietto da visita per i visitatori della città, ma anche per i residenti della zona.

(Visited 27 times, 27 visits today)