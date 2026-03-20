Via Veronese cambia: sarà a senso unico per i bimbi delle scuole

I lavori della scuola di via Veronese.

La viabilità di via Veronese, che passa davanti alla nuova scuola, a Olbia, è destinata a cambiare. All’ultimo Consiglio comunale il sindaco Settimo Nizzi ha dichiarato che diventerà a senso unico per ridurre il traffico, aumentato dopo la realizzazione del nuovo collegamento tra viale Aldo Moro e via Veronese, che ai tempi era una stradina bianca di campagna.

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Per gestire la mole del traffico che oggi utilizza questa strada alternativa a viale Aldo Moro, verrà realizzata una parallela che collegherà la rotatoria vicina alla chiesa di Sant’Ignazio con via Nervi. L’intera operazione punta ad alleggerire la pressione automobilistica e a garantire maggiore sicurezza davanti ai vari plessi scolastici della zona, che comprendono la primaria di via Vignola, la media di via Veronese e il nuovo istituto moderno di prossima apertura.

Il cambiamento della viabilità in via Veronese non sarà immediato, poiché la trasformazione a senso unico è subordinata alla costruzione della strada parallela dietro la scuola di via Veronese che richiederà l’esproprio di alcuni terreni. Questo scenario è emerso durante il confronto tra il sindaco Settimo Nizzi e la consigliera del PD Maddalena Corda, la quale ha chiesto chiarimenti sul mancato utilizzo del nuovo plesso scolastico, nonostante la struttura appaia completata e alcune classi siano attualmente ospitate con difficoltà nell’istituto di via Vignola.

Il primo cittadino ha difeso la qualità dell’opera, definendola una delle scuole più belle d’Italia, ma ha precisato che l’inaugurazione slitta a causa di alcuni contenziosi legali sorti durante il cantiere e di modifiche progettuali alla recinzione apportate per ragioni di sicurezza.

Nizzi ha quindi delineato il futuro assetto della zona, confermando che la nuova arteria alternativa si immetterà in via Nervi proprio di fronte al centro sportivo in fase di realizzazione. La replica del sindaco è arrivata però solo a fine seduta, scatenando le critiche di Maddalena Corda: la consigliera ha lamentato l’abbandono dell’aula da parte del sindaco durante la sua interrogazione iniziale, definendo questo comportamento un atteggiamento ricorrente e una mancanza di rispetto verso le istituzioni e i cittadini.

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