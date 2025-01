Avanti i lavori della scuola di via Veronese, sprint sul progetto del polo dei licei a Olbia

I lavori per la realizzazione delle scuole a Olbia.

Olbia avrà presto una nuova scuola, ma anche il polo dei licei è in fase di progettazione. Da una parte, il la primaria di via Veronese è in dirittura d’arrivo, mentre è in fase avanzata il progetto del polo dei licei. Il sindaco Settimo Nizzi, durante la conferenza stampa di fine anno, ha fatto sapere a che punto sono i lavori per la realizzazione dei due nuovi plessi scolastici.

“E’ quasi ultimato – ha dichiarato Nizzi -. Una scuola, primaria e dell’infanzia, stupenda con tantissime aule, con spazi esterni bellissimi. Alla stessa stregua abbiamo presentato, essendo delegati dalla Provincia, il nuovo progetto per gli istituti superiori, alla fine di via Vittorio Veneto, dove sarà realizzato il polo scolastico. Siamo in stretta collaborazione con l’assessorato regionale alla Cultura e Istruzione e questo per quanto riguarda la realizzabilità di questa importante struttura verrà alla luce tra non molto”.

