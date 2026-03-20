Il regolamento sulle strade di Olbia al Consiglio comunale.

A Olbia cambiano le regole per gli interventi sulle strade cittadine. Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale è stato presentato il nuovo “Regolamento per la manomissione dei piani viabili”, che aggiorna la precedente delibera n. 38 del 7 giugno 2017. Il sindaco Settimo Nizzi, illustrando il provvedimento, ha spiegato che la modifica si è resa necessaria a causa delle criticità riscontrate negli ultimi anni: le tecniche di scavo e ripristino utilizzate finora, infatti, non garantivano la tenuta o l’uniformità del manto stradale.

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“Due erano e due sono state fino ad oggi le modalità di realizzazione, la mal realizzazione dei ripristini – dice Nizzi durante la seduta -. Il primo è che non sempre mettono la sabbia o ghiaia sottile tra la struttura e il terreno scavato, ma mettono tutto ciò che viene tolto dallo scavo senza vagliare il prodotto. In secondo luogo non viene costipato così come dovrebbe e in terzo luogo usano 300 kg di cemento a metro cubo di sabbia, allora ci siamo accorti che nel ripristino dei tagli la separazione così come giustamente avviene tra i diversi tessuti che costituiscono l’asfalto l’elasticità dell’asfalto è molto diversa dal cemento”.

Il primo cittadino ha detto che ha preso la decisione che bisognava mettere fine a questa tecnica di realizzazione dei ripristini con nuove regole. “Abbiamo deciso di verificare se viene messa la sabbia o ghiaino, se viene costipato e con che tecniche e che la chiusura sia verificata con del materiale bituminoso in modo che quel disastro che oggi viviamo non avvenga mai più“, assicura il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi.

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