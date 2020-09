I lavori in via Vittorio Veneto a Olbia.

Una nuova vita per via Vittorio Veneto anche con le piste ciclabili. L’importante strada di Olbia verrà messa in sicurezza con una nuova viabilità all’ingresso. Questi lavori saranno realizzati grazie ad un contributo della Regione Sardegna di 900mila euro.

La carreggiata verrà allargata, con le piste ciclabile ed un marciapiede di due metri. Saranno realizzate poi tre rotatorie, una in via Marco Polo e altre all’altezza del ponte. Si interverrà sul sistema di smaltimento delle acque bianche sul fiume Rio Seligheddu, per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Per la realizzazione si dovrà però procedere ad alcuni espropri su alcuni terreni privati. Una situazione che ha acceso le polemiche, che non trovano d’accordo la minoranza e vengono definite dalla consigliera della Coalizione civica e democratica Ivana Russu “una porcheria”. “Mi auguro che i privati siano stati consultati per questi espropri – ha commentato la consigliera – . Le piste ciclabili? Io vado in bici e ho paura di percorrerle”.

