Gli eventi dell’estate di Arzachena.

Enogastronomia, musica, sport e arte sono il fulcro della nuova edizione dell’Arzachena Summer Festival che si terrà nel centro urbano e nei borghi sul mare dal 8 luglio al 30 ottobre. Appuntamenti con la tradizione, partnership con festival internazionali e la nuova, attesa, installazione artistica sulla scalinata di Santa Lucia firmata dal pittore e muralista di San Gavino Monreale, Giorgio Casu, danno vita al programma promosso dall’assessore alla Cultura, Sport e Spettacolo, Valentina Geromino.

Tra i grandi eventi che l’Amministrazione comunale presenta per l’estate 2021 troviamo il concerto della XXXIV edizione del Festival Internazionale Time in Jazz con il Trio Bobo; il doppio appuntamento con la Festa del Gusto – street food internazionale; il cinema in piazza; il Silent Festival con le serate sul mareSilent sound Yoga Night e Silent Sardinia Night a Cannigione con Moses Concas (da America’s Got Talent); il concerto in viaggio sul Trenino verde targato Musica sulle Bocche e l’esibizione musicale alla tomba dei giganti che aprirà la XXV edizione del Festival internazionale Isole che parlano.

Per animare l’intero territorio e ampliare l’offerta di intrattenimento nella destinazione sono stati inclusi nel calendario anche l’Italia Polo Challenge Porto Cervo, la rassegna letteraria Sopra le righe, il concerto con Stef Burns (chitarrista di Vasco Rossi) per la notte di Ferragosto, il mercatino gastronomico e dell’artigianato diSardegna Producee l’immancabile sagra de li chjusoni (gnocchetti galluresi) con il concerto delle Terribili ragazze (da Italia’s Got Talent).

“È stato fatto un grande sforzo considerato il clima di incertezza in cui viviamo ancora. Abbiamo voluto garantire un ritorno alla normalità, seppure con prudenza, offrendo diverse alternative per residenti e turisti, italiani e stranieri, giovanissimi e adulti – dichiara l’assessore Geromino -. Dopo lo stop forzato imposto alla maggior parte delle manifestazioni in agenda la scorsa estate, finalmente, possiamo rilanciare un calendario orientato alla valorizzazione dell’enogastronomia, alla divulgazione della buona musica e all’organizzazione di competizioni sportive, ovviamente all’insegna del buon senso e nel rispetto delle regole anti Covid. L’obiettivo di mantenere alta la qualità degli eventi è stato rispettato anche in questa edizione del Summer Festival. Il programma si conferma ricco di grandi collaborazioni con le rassegne isolane più amate dal pubblico che legano Arzachena ai Comuni vicini, creando quella connessione così utile alla promozione integrata del territorio”.

