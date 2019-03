L’Open Day dell’Istituto Europeo di Design a Olbia

Un’opportunità di informazione e orientamento per gli studenti.

Il 30 marzo Open Day dell’Istituto Europeo di Design a Olbia. Un’occasione per scoprire tutte le offerte formative dei corsi Triennali 19-20 delle quattro aree Design – Product e Interior – Moda e Media. Protagonista della Open lesson sarà Fabio di Nicola, stilista, designer e sognatore, docente IED Cagliari

IED Cagliari va in trasferta a Olbia per il secondo Open Day fuori sede. Dalle 10.00 alle 14.00 nella Sala Conferenze Olbia Expo, in via Porto Romano n. 8, lo staff sarà a disposizione dei futuri designer, giovani studenti e rispettive famiglie e professionisti che desiderano orientarsi verso un percorso di studi in ambito creativo secondo le proprie inclinazioni ed esigenze, attraverso i corsi Triennali 2019-20 declinati nelle quattro aree Design – Product e Interior – Moda e Media,che vai da corsi triennali post-diploma accreditati MIUR a corsi di formazione continua. Saranno presentate inoltre le borse di studio e le agevolazioni economiche.

Una iniziativa nata lo scorso anno per venire incontro a tutti coloro che per via della distanza e degli impegni di studio o lavorativi non hanno la possibilità di recarsi nel capoluogo sardo in occasione dell’Open Day per poter conoscere da vicino i corsi triennali di Fashion Design, Product Design, Interior Design e Media Design, e prendere parte agli eventi organizzati a Villa Satta, sede dell’Istituto Europeo di Design di Cagliari, una realtà nel mondo dell’Alta Formazione, e eccellenza del design in Sardegna.

Una importante opportunità per partecipare a momenti dedicati all’informazione e all’orientamento, a occasioni di confronto diretto con il team IED, e per conoscere alcuni dei più stimati designer del panorama regionale e nazionale.

Dopo i saluti di benvenuto e una breve presentazione della giornata della direttrice IED Cagliari Monica Scanu, verrà introdotto l’ospite d’eccezione dell’Open Day: Fabio di Nicola, stilista, designer e sognatore, docente IED Cagliari che ha fondato il proprio marchio di abbigliamento maschile nel 1988, consulente inoltre di importanti aziende del settore con cui collabora. Ha realizzato capi per il film di Wim Wenders “Palermo shooting”, “Un giorno perfetto” di Ferzan Ozpetek, “Diverso da chi” e “Albakiara”. Nel 2008 ha disegnato la divisa ufficiale del Bologna F.C. Ha, inoltre, collaborato con artisti in campo musicale tra cui i Subsonica, Mauro Ermanno Giovanardi, Solis Quartet.

Verranno inoltre illustrati gli spazi e i laboratori che ospiteranno alcuni allestimenti dedicati a progetti realizzati dagli studenti o dai diplomati 2018, utili per avere un riscontro sulle esperienze dei ragazzi e sulla progettualità “made in IED”. Chiusura della giornata con Buffet.

Durante tutta la mattina lo staff sarà a disposizione per dare informazioni sull’offerta formativa, le strutture e i servizi offerti da IED Cagliari.

