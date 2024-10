Al via l’Open day dell’istituto Panedda di Olbia

L’Open day dell’istituto Panedda di Olbia.

Lunedì, l’istituto Panedda di Olbia aprirà le sue porte ai visitatori interessati ai percorsi di istruzione per adulti. Durante l’Open Day, gli insegnanti del Cpia dell’istituto saranno disponibili per presentare l’offerta formativa relativa all’anno scolastico 2024-2025, con particolare focus sul percorso di istruzione che consente il conseguimento del titolo di studio di Perito dei Sistemi Informativi Aziendali.

L’incontro, che si svolgerà in via Mameli 21 dalle ore 16 alle 19, offrirà un’occasione preziosa per chiarire dubbi e ricevere informazioni dettagliate. I docenti saranno a disposizione per rispondere alle domande e fornire tutte le indicazioni necessarie a chi desidera iscriversi al corso, aperto a disoccupati, lavoratori, percettori di Reddito di Inclusione, e a tutti gli adulti e giovani di almeno 16 anni, italiani e stranieri.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’istituto al numero 0789 27191 o all’indirizzo email serale@panedda.it. Un’opportunità imperdibile per chi desidera rimettersi in gioco e acquisire nuove competenze nel mondo del lavoro.

