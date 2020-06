Come prenoarsi.

Prosegue la riorganizzazione all’interno della Assl per la ripresa delle attività programmate: all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia riprendono le visite ai pazienti di Endocrinologia, Endoscopia medica, Endoscopia chirurgica, Epatologia, Neurologia. Tutte prenotabili dagli scorsi giorni attraverso il Centro Unico di Prenotazione.



La Assl di Olbia, sulla base delle linee guida fornite dalla Direzione della Ats, è impegnata da settimane in un processo per la graduale ripresa delle visite specialistiche: gli uffici del Cup hanno riorganizzato le agende per la pianificazione dell’attività e sono ora state inserite in prenotazione le specialità di Endocrinologia, Endoscopia medica, Endoscopia chirurgica, Epatologia Neurologia.



Per prenotare l’appuntamento è necessario contattare, possibilmente telefonicamente così da evitare assembramenti negli uffici, il Centro Unico di Prenotazione, raggiungibile da cellulare componendo i numeri 0789 53659 – 53692, oppure da rete fissa il numero verde gratuito 1533 (il call center è attivo dalle ore 8 alle 18).

(Visited 146 times, 159 visits today)