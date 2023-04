Perdite d’acqua, San Teodoro è tra i peggiori: lo certifica Egas

L’allarme di Egas sulle perdite di acqua.

San Teodoro tra 35 comuni in Sardegna con maggiori problemi di dispersione di acqua. A lanciare l’allarme l’Egas, presieduta da Fabio Albieri, durante la presentazione del convegno sui cambiamenti climatici che si svolgerà il prossimo 26 maggio a Cagliari.

In particolare, stando ai dati dell’Arera, San Teodoro, con Villasimius, sfiora il 70% di perdite idriche. Complessivamente l’Isola supera il 50% di dispersione dalle reti e dagli acquedotti, con 35 Comuni in alto nella classifica, che coinvolgono il 50% degli abitanti e il 70% del totale delle perdite di acqua. Tuttavia, il presidente Fabio Albieri ha ricordato che il sistema idrico in Sardegna sta sopportando bene grazie al clima relativamente mite degli ultimi anni, in contrasto con il resto del paese.

I fondi Pnrr per rendere efficiente il servizio idrico.

Sono di circa 50 milioni di euro i fondi del Pnrr, che sommati a finanziamenti del Fondo di sviluppo e coesione e altre risorse, arrivano circa 150 milioni. Questi soldi sono necessari per rendere efficiente il servizio idrico in Sardegna e riorganizzare le 346 reti gestite da Abbanoa. L’intervento riguarda le zone più critiche, con l’obiettivo di abbassare le perdite d’acqua sotto il 30%”. L’Egas in Sardegna ha oltre 11mila chilometri di condotte, di cui 7 mila di reti e 4.500 di acquedotti.

