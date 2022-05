Le ruspe nel palazzo delle ferrovie di Olbia.

Ruspe in azione nell’ex palazzo delle Ferrovie di Olbia. Nell’edificio, situato all’inizio di via Vittorio Veneto, stanno cominciando i lavori per riqualificarlo e trasformarlo in una sede del Polo universitario di Olbia.

Questa mattina, era in corso lo sgombero di alcuni senzatetto, di abusivi e i lavori di pulizia del cortile e della parte interna dell’immobile, aggiudicato dal Comune di Olbia e rimasto in stato di degrado da decenni. Si tratta di una fase decisiva per l’inizio dei lavori che cambieranno volto a una zona ancora centrale della città. L’amministrazione comunale, lo scorso settembre, si era aggiudicata l’asta per 511mila e 537 euro, un acquisto che permetterà il recupero del quartiere San Simplicio. L’ex palazzo dei ferrovieri diventerà presto la sede della casa dello studente.