Il nuovo centro commerciale di Olbia.

Cosa nascerà nell’area dietro il Romagnolo di Olbia? La zona, che circonda il supermercato in viale Aldo Moro, sarà riqualificata, con aree verdi e nuovi parcheggi.

L’area degradata, oggetto dell’intervento, si trova tra l’hotel Royal e il Romagnolo. L’estensione dell’area commerciale prevede sia un incremento dell’occupazione a Olbia, che un alleggerimento della viabilità che, ancora una volta, in Viale Aldo Moro vede intervenire i privati.

Nello specifico, i lavori prevedono anche la realizzazione di un centro commerciale che si collega al supermercato esistente. Dietro nascerà anche una strada, che si collegherà con via delle Acacie. Il nuovo verde pubblico prevederà la posa di alberi all’interno dell’area di parcheggio del centro commerciale.

Negli 11mila metri quadri nasceranno molto probabilmente una palestra e anche un nuovo cinema. Una rinascita che si affiancherà a quello che accadendo all’Hotel che si trova accanto al Romagnolo, dove sono in fase i lavori di riqualificazione. L’iter per la riqualificazione delle aree attorno al supermercato, ovvero dell’adozione definitiva del piano di lottizzazione della zona D2, si era concluso con il passaggio in Consiglio comunale, con il parere tecnico e della commissione favorevoli.

