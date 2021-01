La mozione del consigliere Marco Piro.

Un’area di sosta nei pressi della scuola di Santa Maria in via Cimabue a Olbia che consenta ai genitori degli studenti di fermarsi e parcheggiare in sicurezza. E’ questa la nuova mozione portata all’attenzione del consiglio Comunale dal consigliere Marco Piro.

Il plesso scolastico di via Cimabue infatti, che comprende sia la scuola dell’infanzia che la scuola di primo grado, è un plesso scolastico di oltre 500 alunni e più volte i cittadini genitori hanno cercato di sensibilizzare l’amministrazione locale, per trovare una soluzione all’annoso problema dei parcheggi e della sicurezza dei pedoni.

Lo scorso anno, sono stati eliminati anche quei pochi stalli presenti, rendendo quasi impossibile la sosta e la fermata nei pressi del plesso scolastico. Una situazione di pericolosità – commenta il consigliere Piro – far attraversare quel tratto di strada ai genitori e bambini, costretti a fare lo slalom fra le auto in sosta vietata, le autovetture in transito, e tutto senza l’ombra di marciapiede”.

“Adiacente alla scuola è presente un’area di circa 16mila metri quadrati -continua il consigliere – attualmente in stato di abbandono, utilizzata però per raggiungere la stessa scuola dai alunni e genitori. Con un intervento provvisorio, si potrebbe sopperire alla mancanza del parcheggio, così come fatto per altre scuole cittadine, programmando poi nel lungo periodo, un intervento definitivo di riqualificazione dell’intera area ad uso della scuola e dell’intero quartiere di Orgosoleddu”.

