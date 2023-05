Due quartieri di Olbia avranno il loro parco, ecco dove nasceranno

Due nuovi parchi a Olbia, grazie all’intervento di forestazione.

A Olbia ci saranno due parchi in più, oltre a quello che sta sorgendo a Poltu Cuadu attorno al Community hub. Grazie all’intervento di forestazione, con il quale il Comune di Olbia, nell’ambito del “Programma Sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano”, è risultato beneficiario di un contributo di oltre 500mila euro, concesso dal Ministero della Transizione ecologica, per prevenire i cambiamenti climatici, ci saranno tanti nuovi alberi.

In questi giorni è stata avviata la procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto relativo ai lavori di forestazione, della durata di 144 giorni. L’amministrazione ha scelto sia le specie arboree che le zone in cui sorgeranno i nuovi parchi. Una è nel quartiere di Sa Minda Noa, quartiere che, mentre attende il parco di via Mosca, avrà un’altra area verde in una zona compresa tra la linea ferroviaria Cagliari-Golfo Aranci e Viale Aldo Moro a sud di Via Algeri, attualmente incolta. La seconda è situata nel quartiere di Isticadeddu, in prossimità del Rio Gadduresu in adiacenza alla scuola secondaria di primo grado di Isticadeddu.

Si tratta di una buona notizia per una città che, escludendo il centro, che ne è provvisto, ha avuto sempre poche zone verdi attrezzate. Per quanto riguarda gli alberi, il Comune ha puntato sulla messa a dimora

di specie vegetali autoctone sempreverdi, come: Carrubo, Corbezzolo, Olivastro, Leccio e Quercia da sughero al fine di mitigare gli effetti del cambiamento climatico.



