La nuova ordinanza di Olbia.

Cambia l’orario di apertura del Fausto Noce. Sarà aperto fino a mezzanotte il parco di Olbia, decisione presa dal Comune per consentire ai visitatori di “trascorrere del tempo all’aria aperta e svolgere attività sportiva”.

Gli orari di apertura e chiusura, che va dalle 6 alle 24, saranno mantenuti per tutto il periodo estivo, ovvero fino al 30 settembre. L’esigenza nasce per consentire anche di poter godere delle ore più fresche. Il sindaco Settimo Nizzi precisa che è di fondamentale importanza rispettare in modo rigoroso gli orari, pena la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

“L’ampio orario di apertura consente ai nostri concittadini e ai visitatori di usufruire, salvo poche ore della notte, di questo luogo bellissimo e rigenerante all’interno della città. – afferma – In seguito ad alcuni episodi che si sono verificati, abbiamo chiesto alla Polizia Locale di intensificare i controlli, anche attraverso gli uomini dell’associazione Ages, e sanzionare senza esitazione chi dovesse essere sorpreso all’interno del parco fuori dall’orario previsto. Rispettare le regole non è doveroso soltanto per una questione “civica”. Le motivazioni sono inoltre legate al rispetto di un luogo di pregio e alla tutela della propria e dell’altrui incolumità”.