“Parole alle Donne” al Centro commerciale Olbia Mare

Sabato 25 novembre, alle ore 17:30, presso il Centro Commerciale Olbia Mare, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle Donne, si svolgerà l’evento “Parole alle Donne”, una giornata dedicata alla Donna e alla lotta contro un fenomeno che purtroppo è cronaca quotidiana e non accenna a diminuire.

L’evento nasce dalla collaborazione con l’artista messicana di fama internazionale Ana Marià Serna e con la partecipazione delle Associazioni Amistade e L’Arte di Essere Donna. Durante la serata ci sarà la presentazione del libro “Prima che l’amore mi uccida – Antes que el amor me mate” di Ana María Serna, con conseguente lettura delle poesie contenute nel libro, intervento musicale di Paolo Masala mentre la presentazione è affidata a Luisa Cardinale.

Si tratta di un nuovo segno concreto dell’attenzione, da parte dei centri commerciali gestiti da Nhood, verso le tematiche e problematiche di carattere sociale. La missione è quella di prevenire e combattere con gesti concreti la violenza di genere.

“In Nhood ci impegniamo a dare vita ad azioni concrete di impatto positivo per il benessere di ogni persona. L’impegno dev’essere condiviso da tutti e la sensibilizzazione su un tema così importante e, purtroppo, drammaticamente attuale è anche un dovere di noi al lavoro per creare luoghi di vita migliori” afferma Nadia Mombelli, Shopping Center Manager dei centri commerciali Nhood in Sardegna.

