Cabina matrimoniale: un viaggio romantico e sostenibile alla scoperta delle tradizioni sarde

Immaginate di poter prenotare una cabina matrimoniale in un catamarano e partire alla volta della Sardegna, per un viaggio romantico e sostenibile alla scoperta delle tradizioni sarde. Della bellezza di una terra che è amata in tutto il mondo. Un viaggio unico, che mette a disposizione di tutti un concetto di vacanza tra sostenibilità e tradizione, lusso e comfort senza eguali.

No, non è un sogno: tutto ciò è possibile grazie all’offerta pensata da Luxury Sailing. Perché, quando il lusso incontra la tradizione, nasce qualcosa di unico. Di speciale. Nasce Luxury Sailing.

Vacanza in Sardegna: perché prenotare una cabina matrimoniale in catamarano

Le coppie che amano viaggiare non possono di certo lasciarsi sfuggire l’opportunità di visitare uno dei territori più belli al mondo, ovvero la Sardegna. Qui il presente ha sposato il passato in un mondo unico: le tradizioni sono ancora forti, vive. Un territorio che non ha tradito se stesso, e che anzi ha esaltato la sua identità.

È qui che si inserisce Luxury Sailing, che ha strutturato un’offerta davvero unica, permettendo ai turisti di visitare il mare rivoluzionando il concetto di charter nautico. Nelle acque cristalline che bagnano Olbia, ecco che un nuovo modo di vivere e ammirare il mare sta prendendo forma, e tutto dalla mente visionaria di Lorenzo Tawakol.

Il viaggio si struttura a bordo di moderni catamarani a vela, modello Lagoon 46, per poter esplorare proprio le bellezze dell’arcipelago La Maddalena. Naturalmente, potete soggiornare in una cabina matrimoniale con bagno privato e finiture in marmo, tra comfort e lusso senza eguali. Non solo: oltre all’attenzione verso le tradizioni, c’è una particolare cura anche verso la sostenibilità.

In che modo? Semplice: il turismo marittimo è sempre stato al centro delle critiche per il livello di inquinamento. Ed è così che diverse realtà scelgono di sostenere la causa ambientale offrendo un viaggio sostenibile e luxury a bordo di un catamarano moderno e tecnologico, dove è possibile persino trasformare l’acqua salata del Mediterraneo in acqua potabile. Non solo: viene eliminato anche l’uso della plastica monodose e inoltre Luxury Sailing si impegna attivamente nella conservazione del patrimonio sardo.

Perché visitare l’arcipelago de La Maddalena: un viaggio tra romanticismo e tradizioni

Chi viene per la prima volta in Sardegna non può che rimanere affascinato dalla bellezza dell’arcipelago de La Maddalena, situato proprio al largo della Costa Smeralda. Si può raggiungere anche facilmente da San Teodoro. Questa parte dell’isola offre la possibilità di scoprire un territorio meraviglioso. E non possiamo non iniziare a parlare dal suo mare color smeraldo: le spiagge dell’arcipelago sono comprese, infatti, nel Parco Nazionale Arcipelago de La Maddalena, una riserva naturale maestosa e unica in tutto il mondo.

Particolare è indubbiamente la spiaggia rosa dell’Isola di Budelli, un’isola minore che si trova proprio all’estremo nord dell’arcipelago e che è abitata solo da… una sola persona, ovvero il custode. L’eccezionalità sarda si vede anche e soprattutto da queste cose: il territorio viene conservato attentamente, perché preservare il patrimonio culturale, naturale e storico è l’unico modo per continuare a rendere la Sardegna il luogo esclusivo che è oggi. E lo sarà sempre.

Sono infine molte le isole che si possono visitare durante una vacanza in catamarano, come l’Isola di Santa Maria, o ancora l’Isola di Spargi. In ogni caso, è bene affidarsi ai professionisti del settore, così da trovare un itinerario ricco e mozzafiato.

Al di là delle tradizioni, la Sardegna è sempre stata una meta piuttosto amata dalle coppie (e non solo). L’idea di poter salpare per il Mediterraneo e di ammirare questi luoghi è a dir poco incantevole. Poterlo fare sostenendo l’ambiente e le tradizioni, poi, è il plus da non sottovalutare.

Regalatevi la vacanza dei vostri sogni, tra lusso e sostenibilità. Scegliete solo il meglio e soprattutto approfondite una delle mete più belle al mondo, dove è impossibile rimanere indifferenti di fronte alle sue meraviglie naturalistiche e non solo.

Del resto, come non citare a questo punto la tradizione sarda a tavola? Dalla fregola con frutti di mare e zafferano fino alla zuppa gallurese o agli spaghetti ai ricci di mare, c’è anche l’opportunità di solleticare il palato con sapori spaziali. Da non perdere.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui