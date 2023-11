Il cadavere decapitato di Stintino potrebbe essere di Andrea Careddu.

Andrea Careddu, 69 anni, è scomparso lo scorso 27 maggio da Olbia durante un periodo di vacanza. L’uomo, da tempo residente in Francia, la mattina del 27 maggio scorso è partito direttamente per salutare alcuni amici di San Pantaleo. E da quel momento non si hanno più notizie dell’olbiese: nessuna traccia, nessun segreto. Eventualmente, nessun movente apparente.

Nonostante le ricerche, dopo la denuncia di scomparsa presentata ai carabinieri il 29 maggio dalla sorella dell’uomo, di Careddu non si è saputo più nulla. Nessun indizio, nessuna traccia che potessero aiutare nella ricerca.

Poi il ritrovamento di un cadavere decapitato a Stintino e un elemento in comune. Quei bluejeans che indossava il cadavere, sono simili a quelli che indossava al momento della scomparsa anche Careddu. Infatti, al momento della scomparsa, indossava del jeans. Come si legge sull’Unione Sarda, sarebbe stata la sorella di Careddu a chiedere di poter fare il test del Dna.

Esame del Dna in corso. Presto, dunque, attraverso il referto sapremo se sarà proprio Andrea Careddu a dare un volto al cadavere decapitato di Stintino.

